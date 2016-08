ATE convocó a plenario provincial y exige al Gobierno aumento salarial

Los gremios provinciales que nuclean a empleados de los distintos organismos estatales, incluidos los docentes, continúan con el reclamo de incremento salarial, a pesar de que desde el Gobierno se explicó que la provincia atraviesa complicaciones financieras que en principio le impiden una erogación extra para poder cumplir con el compromiso salarial que demandaría otorgar un aumento en los sueldos.





Sin embargo, el secretario General de la ATE, Ricardo Arévalo, dijo que no cesarán al reclamo, por el contrario, confirmó que en caso de no obtener algún tipo de respuestas avanzarán la semana entrante con medidas de fuerza.





“La apertura de paritarias se viene pidiendo desde la Nación, la provincia y los municipios, no es una situación de los municipios, ésta es una situación que abarca a todos los trabajadores y queremos recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido”, manifestó el titular de la ATE.





En ese contexto, confirmó que en los próximos días se realizará un plenario de delegados provinciales con el fin de analizar y consensuar los pasos a seguir, al tiempo que no descartó que vayan a iniciar medidas de fuerza en caso de que desde el Ejecutivo provincial no surja una convocatoria para sentarse a discutir la cuestión salarial. “Necesitamos que convoquen a paritaria por la inflación que absorvió el salario del trabajador, y decir que no hay plata no es respuesta para nosotros”, concluyó el gremialista.