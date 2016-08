Interpondrán recurso de amparo si no dan garantías a los feriantes

El doctor René Contreras, abogado de tres feriantes que, para trasladarse, exigen mejoras y garantías en el nuevo edificio del Abasto, dijo que interpondrán un recurso de amparo si esto no suceso. Además, señaló que los feriantes que defiende como los restantes volvieron a ocupar sus puestos, y no se trasladarán hasta tanto se cumpla con lo prometido por el intendente capitalino, Raúl Jalil, quien anunció que en el plazo de un mes se culminarían las obras en el nuevo Mercado. Contreras estima que no podrá finalizarse tamaña obra en el plazo anunciado.





En este sentido, explicó que la resistencia de los feriantes del viejo mercado no se debe a un capricho, sólo esperan comodidades y que se les garantice el espacio apropiado para mantenerse.





“Pedimos papeles para garantizarnos la permanencia donde nos están llevando, no somos animales para estar amontonados”, dijo uno de los vendedores.





Escritura pública a favor





En otro aspecto del tema, el letrado especificó que muchos de los vendedores tienen una antigüedad de más de 45 años y tienen escritura pública, lo que muestra la garantía de que se les cedió el espacio en el viejo mercado.





Por ello los feriantes precisan, en este sentido, que también se les brinden garantías de permanencia en el nuevo Mercado. “En calidad de qué van a ir, acá (en el viejo mercado) trabajan en sus puestos porque el gobierno anterior les cedió cada puesto”, afirmó.





Prácticamente, el viejo mercado es propiedad de los puesteros por tener las documentaciones y por pagar como corresponde sus impuestos”, expresó.





Hábeas corpus





Finalmente, el abogado aseguró que con el nuevo mercado se buscan otros intereses que son ajenos a los puesteros.





Por ello, “si siguen trabajando en contra de los feriantes, los abogados que los representamos vamos a solicitar un recurso de amparo, un hábeas corpus”, enfatizó el letrado.