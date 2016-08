Gato por yaguareté: ya aparecieron los primeros billetes de $500 falsos

A los pocos días que el Banco Central puso en circulación a los nuevos billetes de $500 con la imagen del yaguareté, la denominación más alta de nuestra moneda nacional que puso fin al reinado de 25 años de los de $100, la "viveza criolla" no se hizo esperar y ya aparecieron los primeros papeles falsos.

A través de las redes sociales, se expresaron diversas quejas de los argentinos, respecto a la recepción de "$500 truchos".

Uno de ellos fue Pablo Ricatti, empresario gastronómico mayorista que provee a varios locales, y que recibió dos papeles falsos de yaguareté.

En dialogó con iProfesional, dio detalles de cómo son estos billetes, a los que calificó como "muy bien logrados con un buen papel".

Y agregó: "Tuve que compararlos con uno verdadero que me dieron en el banco para poder comprobar que sí, que nos habían engañado".

Entre los principales aspectos que mencionó como diferenciales entre la versión "copiada" y la original emitida por el Banco Central, destacó:

-La tinta del billete falso permanece en la tonalidad azul, y debería ser verde.

-La versión fraudulenta no tiene relieve.

-El dibujo de la marca de agua es diferente a la imagen original. Se evidencia muy primitiva.

-El papel impostor no tiene la cinta metálica intercalada de seguridad, sino que estásimulada con pintura para asemejarse.

En la parte superior se observa la versión falsa (color azulado) y en la inferior la verdaderadel billete de $500, cuya tonalidad verdosa es notoria.

Cómo verificar los papeles

Estas son las principales señales que se deben observar en el anverso del billete de $500 para corroborar que no sea falso:

-Impresión calcográfica con relieve perceptible al tacto.

-Hilo de seguridad que cambia de color del verde al azul, y a trasluz se distingue las leyendas "$500" y BCRA".

-Tinta de variabilidad óptica, que cambia del verde al azul.

-Huella de yaguareté que se complementa por transparencia entre frente y dorso.

-Marca de agua que reproduce el retrato del animal.

-Microletras dentro de la cifra de "500" que dicen "BCRA" y también en torno al yaguaretépequeño de color violeta con la leyenda repetida en forma de secuencia seguida: "$500BCRA".

-Además, en el interior del animal pequeño se lee a trasluz "RA".

-Identificación al tacto para personas con capacidades diferentes.