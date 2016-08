Equipo confirmado para los juegos Atacalar

Catamarca ya tiene definido su equipo de Patinaje Artístico Sub 14, Categorías C 2º y C 1º, para los Juegos Deportivos Atacalar 2016, que este año se disputará en La Rioja, y que incluye a las provincias que integran la Macro Región como Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Catamarca, por Argentina, y a los municipios de Copiapó, Chañaral, Vallenar y Tierra Amarilla de la III Región de Atacama, Chile.





El equipo de Patinaje Artístico Convencional y Patinaje Adaptado quedó conformado por deportistas del Valle Central, Andalgalá, Belén y Santa María, que integran la Asociación Catamarqueña de Patín (ACAP)





Categoría C 2º Sub 14



Guillermina Sánchez (Santa María - Municipal)



Maia Véliz (Capital - Horus)



Micaela Ontiveros (Andalgalá - Municipal)



Categoría C 1º Sub 14



Ana Delfina Romero (Valle Viejo-Horus)



María Juana Pérez (Chumbicha- Horus)



Victoria Falagan (Belén - Patín Belén)



Patinaje Adaptado



Ingalí del Valle Vergara (Andalgalá- Municipal)



Luciana Antonella Alaniz (Santa María - Municipal)



La competencia de patinaje artístico, dentro de los Juegos Deportivos Atacalar se desarrollará en la ciudad de La Rioja del 25 al 27 de setiembre próximo. La sumatoria de puntos que aporta cada patinador (referenciado al puesto que logra en la competencia), es lo que hace a la fortaleza del equipo frente a sus rivales de las otras provincias. Y este puntaje es el que vierte hacia la sumatoria de las restantes disciplinas, para integrar el puntaje final, que determina al campeón y subcampeón de los Juegos Deportivos.