Dos juezas federales se disputan al narcotraficante detenido Ibar Pérez Corradi

La jueza María Romilda Servini emitió una resolución en el que salió al cruce de su par de San Isidro Sandra Arroyo Salgado quien el martes había ordenado la detención del ya detenido Pérez Corradi para extraditarlo a los Estados Unidos.

El argumento central del texto redactado por Servini fue que el ex empresario farmacéutico está siendo indagado en Argentina por dos causas que se encuentran en trámite, en la que se le atribuyen delitos de mayor escala penal que los que le imputan en el país del norte.

"No puedo dejar de señalar que resulta imposible pensar que la doctora de Arroyo Salgado desconozca la gravedad de los delitos que se le atribuyen al imputado en estos actuados, por cierto de entidad significativamente mayor que aquel que motivó su pedido de extradición hace 8 años a la fecha", sostuvo.

Las causas por las que está siendo investigado Perez Corradi son tres: Servini lo indaga como presunto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez, el juez Sebastián Casanello por lavado de activos y en Estados Unidos tiene una causa por tráfico de pastillas oxicodona.

A pesar de tener estas tres causas abiertas y de haber estado detenido hace cinco años, Pérez Corradi logró permanecer prófugo durante cuatro años; situación que concluyó en junio cuando fue detenido en Foz de Iguazú, Brasil, y luego trasladado a asunción, Paraguay.

Fue la jueza Servini, titular del juzgado federal 1, la que tramitó el envió del ex empresario detenido desde Asunción hasta Buenos Aires el 4 de julio y la que hoy se opuso a Arroyo Salgado quien esta semana dijo que "corresponde disponer la inmediata entrega provisoria de Pérez Corradi" a Estados Unidos.

"¿Cuál sería el apuro o la urgencia inminente para disponer, en este momento, la entrega provisoria de Ibar Esteban Pérez Corradi a las autoridades judiciales de Estados Unidos?", cuestionó Servini en referencia al sorpresivo planteo de su par de San Isidro relacionado con una causa que tiene más de 8 años.

"A luz de las copias del expediente de extradición remitido, la autoridades Judiciales de los Estados Unidos no han insistido, ni reclamado, la urgente extradición de Pérez Corradi que la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro ahora pretende", escribió la magistrada y sembró un manto de sospechas sobre la decisión de Arroyo Salgado.

Pérez Corradi ya había estado detenido a disposición de la jueza federal de San Isidro por el pedido de extradición de los Estados Unidos en la causa por tráfico de oxicodona pero fue liberado después de tres años cuando venció la prórroga de la prisión preventiva sin que se terminara el trámite de extradición.

Al poco tiempo fue detenido a disposición del entonces juez federal Norberto Oyarbide (a cargo del juzgado que hoy conduce Casanello) en el marco de la causa que investiga la "Mafia de los medicamentos" en la que está acusado de cometer el delito de lavado de dinero.

El 15 de diciembre de 2011 la Cámara Federal dispuso su libertad porque entendió que no había peligro de que entorpeciera la investigación por la que estaba procesado, aunque Oyarbide se había manifestado en contra del pedido de excarcelación presentado por la defensa.

Pérez Corradi pasó a estar prófugo en 2012 cuando el fiscal de Mercedes Juan Bidone solicitó su detención por esa causa por el Triple Crímen de General Rodríguez, que este año llegó recayó en el juzgado de Servini.

La disputa entre la jueza con competencia electoral y su par de San Isidro deberá ser dirimida por el gobierno nacional: los escritos de ambas se encuentran en poder de la canciller Susana Malcorra quien determinará si da curso o no a la extradición de Perez Corradi a Estados Unidos.

