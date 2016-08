Peña: "Esta recesión será más corta y menos profunda que la de 2014"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que la actual recesión económica "no es ni cerca de las peores" que ha tenido nuestro país y que "será más corta y menos profunda que la de 2014", en tanto llamó desde el Consejo Nacional partidario en San Juan a "reafirmar al PRO como proyecto de poder y político de largo plazo".





Durante su discurso ante más de un centenar de dirigentes partidarios de todo el país congregados en la capital sanjuanina, Peña pidió "generosidad" y "abrirle la puerta a los que quieran sumarse al cambio".





También consideró que "todavía hay un enorme desafío por esta recesión" y dijo que "las obras que le están llegando a la gente están en camino y avanzando".





Con respecto al clima político, el jefe de los ministros opinó: "Del otro lado hay una mezcla de algunos que obstinadamente siguen convencidos que la Argentina era un gran país el 10 de diciembre y que nos dejaron una situación optima, y otros que saben que no es así pero les cuesta interpretar lo que está pasando".





Peña dijo que en nuestro país existe "mucho análisis acostumbrado al tremendismo y la crisis" y que el denominador común de los que lo sostienen "es cierta lejanía con la gente".





En una arenga a la dirigencia macrista reunida por el Consejo Nacional, el jefe de comunicación y campaña del partido planteó como desafío "construir una agenda de futuro dentro de Cambiemos", y señaló que ahora "habrá que definir un acuerdo productivo, para ver qué se hace, protege y estimula o reconvierte en cada región del país".





"Es un debate más complejo porque hay que ceder, todos tenemos que ceder un poco, y ahí entra el rol de la política", añadió.





Peña llamó a "reafirmar al PRO como proyecto de poder y político de largo plazo" y enfatizó: "No nos juntamos solamente para una candidatura, sino porque representamos a una parte de la sociedad que tiene determinados valores. Nos unimos en Cambiemos porque quisimos representar eso que parte de la sociedad pedía".





"Llegamos al poder porque estuvimos en la calle con la gente, no por hacer antikirchnerismo sino porque fuimos una alternativa que podía hacer las cosas mejor. Llegamos al poder unidos, no peleados entre nosotros. La unidad nunca es fácil, hay que trabajarla día a día, trabajemos con generosidad", sostuvo.





Sobre el final, concluyó, en alusión a las últimas incorporaciones de sectores peronistas en la provincia de Buenos Aires: "Hay que abrirle las puertas a los que se quieran sumar al cambio, nadie tiene más derecho que otro porque esté en el partido hace más tiempo".