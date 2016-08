Se podrán usar juegos de Play desde la compu

Sony habilitará el servicio PlayStation Now, aunque por el momento solo en Reino Unido y Países Bajos.



La empresa Sony pondrá en funcionamiento el servicio de streaming de PlayStation Now gracias al cual se podrán usar los juegos de la PlayStation 3 desde cualquier computadora.





Este servicio permite utilizar los juegos sin la descarga completa aunque se debe realizar un pago mensual para su uso. La opción no es la misma que la PS4 Remote Play, a través de la cual se pueden usar juegos de una PS4 por una PC vía Wi-Fi, función que también dispone la consola Xbox (Xbox Play Anywhere).





PlayStation Now arrancó hace unos años para la PS3, PS4 y PS Vita y algunos Smart TV. El sistema requiere una conexión de banda ancha de 5 Mbps como mínimo y 2 GB de RAM para que los juegos funcionen como es debido, según recomienda Sony.





Fuente: Perfil