Muchos trabajos científicos han indagado en las características de las personas según el uso que le dan a las redes sociales. Existen sobre Facebook, Instagram y ahora se le suma la red de citas Tinder. Según un estudio reciente los usuarios de la aplicación para buscar pareja tienen opiniones negativas acerca de su apariencia.





Según la nueva investigación, presentada en la convención anual de la American Psychological Association, los usuarios de Tinder tienen baja autoestima y una opinión mucho más negativa de sus cuerpos que los que no utilizan la aplicación popular de citas. "Las mujeres y los hombres que utilizaron Tinder reportaron mayores niveles de 'auto-objetivación' y de seguimiento de su apariencia, así como más insatisfacción y vergüenza en relación con su cuerpo, que aquellos que no eran usuarios", explicó Jessica Strubel, una de las líderes del trabajo.





Strubel, junto a Trent Petrie, profesores de la Universidad del Norte de Texas, indagaron en los usos de la red social de más de mil personas -273 de ellos estudiantes con una edad promedio de 20 años. Alrededor del 10 por ciento de los participantes eran usuarios de Tinder.





"Hemos descubierto que participar activamente en Tinder, sin importar el sexo del usuario, se asoció con altos niveles de insatisfacción corporal, vergüenza, mucha internalización de las expectativas sociales de belleza, recurrente comparación de sí mismos con los demás y una gran dependencia a los medios de comunicación para obtener información sobre la apariencia y atractivo", dijo Strubel.





Aunque el estudio reveló que la excesiva preocupación por la apariencia física se sentía tanto en hombres como mujeres, la autoestima masculina se vio mucho más golpeada por el uso de la aplicación de citas, aunque podría deberse, en parte, al hecho de que hay más usuarios hombres que mujeres. "Los hombres deslizan para la derecha" (es decir, aprueban a la posible cita) el 46% de las veces en comparación con las mujeres, que lo hacen sólo el 14% de las veces", señaló el estudio.





Este desequilibrio de género podría significar que los hombres heterosexuales creen que "necesitan 'deslizar a la derecha' con más frecuencia para aumentar sus posibilidades de encontrar a alguien".





Deslizando la derecha (como indicando "sí, estoy interesado") más a menudo, ellos se exponen a un rechazo frecuente. "Incluso para los hombres con niveles generalmente altos de autoestima, el sistema actual de Tinder no parece trabajar en su favor y puede resultar en una disminución de la estima después de un uso repetido," concluyó el estudio.





Tinder crea una dinámica en la que las mujeres y los hombres son juzgados por su apariencia, algo a lo que las mujeres están más sometidas que los hombres. "Tinder puede haber nivelado el campo de juego", opinaron los investigadores, "cuando se trata de ser cosificado y experimentar vergüenza e instaficacción sobre el cuerpo".





Aunque los usuarios de Tinder tienden a tener baja autoestima, los investigadores señalaron que la correlación no implica causalidad. "Podría ser tan probable que las personas con baja autoestima se sienten también mucho más atraídas a este tipo de aplicaciones", concluyeron.





Fiente: Infobae