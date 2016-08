¡Exclusivo! La palabra de Verónica Ojeda sobre la reconciliación de Maradona y Diego Jr.

El clan Maradona está atravesado por una grieta. Eso está claro. Y es el propio Diego Maradona quien a veces se para de un lado, y otras pega el salto para ubicarse enfrente. En una orilla se encuentra Verónica Ojeda; a su lado está Diego Junior, entre otros integrantes más, como Jana Maradona.





Sucede que, durante años, la mamá de Dieguito Fernando Maradona hizo todo lo posible por propiciar un encuentro que finalmente se dio en la noche del miércoles. Y con la reconciliación ya confirmada, incluso con las emotivas palabras del Diez, Ojeda dialogó en exclusiva con Teleshow. "Como madre te puedo decir que estoy muy contenta por todo. Y por Junior, que tanto deseaba estar junto a su papá…", declaró.





Prudente, de inmediato ensayó un paso al costado. "Me parece que las palabras nuestras, están de más, porque hoy los protagonistas son ellos. Y hay que dejarlos: es el momento de los dos", cerró Verónica.





Más tarde, en diálogo con Infama, la mamá de Dieguito Fernando volvió a referirse al tema: "Estoy feliz de que haya pasado esto, lo digo como mamá y la verdad es que me alegró mucho. Me pone contenta porque sé que él tenía la necesidad de eso. Lo importante es que están juntos y se van a disfrutar mutuamente, se tienen que disfrutar ambos y seguir la vida, es el momento de la vida y hay que disfrutarlo".





A pesar de que Junior y la ex de Maradona tuvieron una buena relación, se pelearon recientemente cuando se filtró en los medios una foto del joven italiano con Dieguito Fernando. Ella explicó que el participante del Bailando 2016 fue el encargado de dar a conocer esa imagen para "colgarse" del niño. La situación empeoró cuando comenzó a circular un audio suyo que decía: "Quería saber si tenemos novedades para meter la foto con mi hermano".





En ShowMatch, el hijo de Cristiana Sinagra aseguró que sus abogados iban a intervenir por los dichos de Verónica. Luego, acusó a su ex abogado, Alberto Domínguez, de haber filtrado el audio en el que supuestamente pedía divulgar la foto con su hermano. "Estoy tranquilísimo. Dijeron que filtré yo la foto pero no es verdad. Tienen que armar algunos quilombos", señaló.





"Acá están mis abogados. No me han gustado algunas cosas que se dijeron. No me gusta que se hable de mí cuando se hablan mentiras. Voy a ser muy claro y corto porque no voy a hablar más del tema porque no filtré yo la foto. Estaban todos (en el lugar donde se tomó la imagen). Yo no traicioné a nadie", finalizó Junior.





