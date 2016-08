Flavio Mendoza, a los golpes con el playero de un estacionamiento

Flavio Mendoza volvió a ser noticia pero esta vez no por su destreza artística. Según contaron en Intrusos, el bailarín y productor protagonizó un episodio violento con el playero de un estacionamiento.





Producto de esta contienda, ambos se lesionaron: el playero en su dedo y Flavio un esguince. Adriana Mendoza, su hermana y testigo del conflicto le contó a Jorge Rial y compañía: "Flavio hizo la denuncia por el esguince sufrido en la pelea".





¿El motivo? Perdió el ticket que le dieron en el estacionamiento para retirar el vehículo, entonces perdió la paciencia cuando le dijeron que estaba haciendo abuso de su condición de celebridad. Además el playero le habría dicho maricón, lo cual hizo enojar al coreógrafo.





"Me da la sensación que el flaco quiere sacar algún rédito porque la situación no se puede salir de la manos así. A cualquier cliente no te hacen eso, y además provocándolo", concluyó la hermana de Flavio.





¿Cuándo hablará el playero? ¿Tendrá la misma versión que dio Mendoza? Habrá que esperar a que cuente su punto de vista y, si está lesionado, saber si realizó alguna denuncia al respecto ya que se encontraba en su lugar de trabajo.





Fuente: Infobae