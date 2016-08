Hebe de Bonafini: "Macri y todo su gobierno ha pasado a ser nuestro enemigo"

Las Madres de Plaza de Mayo reeditan su histórica Marcha de la resistencia, una movilización frente a la Casa Rosada, junto a La Cámpora y otros sectores sociales. Según la titular de la organización, Hebe de Bonafini, existe "mucha necesidad de estar en la calle y reclamar por trabajo".





"Es una marcha por los que no tienen trabajo y por los compañeros que lo van a perder. Estos (el Gobierno) no tienen lastima de nada, no les importa nada. Además de haber destruido todo lo que ganamos en cultura, en trabajo… el ser felices se lo llevan por delante", sentenció la dirigente kirchnerista y de los derechos humanos.





En un reportaje a Radio Del Plarta antes de dirigirse hacia la Plaza de Mayo, Hebe criticó en duros términos al Presidente y volvió a marcar la grita con el oficialismo. "Macri y todo su gobierno ha pasado a ser nuestro enemigo", sentenció.





También denunció un intento de "empujarnos a la violencia", situación a la que calificó de "peligrosa". "Cuando veo policías de civil armados, eso me da mucho miedo", advirtió la dirigente y militante de los derechos humanos.





La protesta arrancó minutos después de las 17 y culminará mañana a la misma hora con un acto del que participarán el diputado de La Cámpora Máximo Kirchner, el legislador del "Frente Transversal Nacional y Popular, Edgardo Depetri, el intendente de Ensenada, Mario Secco y la propia Hebe de Bonafini.





En este sentido, la titular de Madres negó que sea una marcha organizada por el kirchnerismo. "Ellos (el Gobierno) dicen eso porque tienen la cabeza muy pobre. Tienen bronca porque no juntan cuatro. A Macri le sobra un baño para hacer una marcha", ironizó.





La iniciativa está convocada como si fuera un regreso de la tradicional "Marcha de la Resistencia", aquella protesta de 24 horas de duración que impulsaron las Madres contra la dictadura cívico-militar, en 1981.





Fuente: Infobae