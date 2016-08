La Cámara ordenó que se siga investigando el rol de Echegaray en el caso Báez

Se trata de la causa en la que el ex jefe de la agencia recaudadora está acusado de frenar una investigación contra Báez, en Bahía Blanca, por el uso de facturas "truchas" con la empresa Austral Construcciones.





Los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah, de la Sala II de ese tribunal, rechazaron también el pedido del ex jefe de la DGI en el anterior gobierno, Angel Toninelli, en el marco de la misma causa que instruye el juez federal Sebastián Casanello.





Las defensas habían basado su pedido fundado en la prohibición de la doble persecución penal al invocar la existencia de dos resoluciones anteriores firmadas por el entonces juez Oyarbide en las que ya se había sobreseído a los nombrados.





Pero la Cámara tuvo en cuenta el pedido del fiscal Guillermo Marijuan, quien adujo que los hechos de los distintos expedientes no son iguales.





Para los camaristas, los sobreseimientos dispuestos por el anterior juez Oyarbide fueron "una decisión liberatoria de carácter aparente", y calificaron de "incomprensible" en base a cuáles hechos se pronunció asi como las pruebas que tuvo en cuenta para ello.





Luego de este fallo, que regresa el expediente al juzgado de origen, Casanello estará en condiciones de resolver si procesa o no a Echegaray.