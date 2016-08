Con críticas a su par Arroyo Salgado, Servini se opuso a la extradición de Pérez Corradi

A través de un escrito para el expediente judicial y de un oficio que remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores, la magistrada criticó el pedido realizado por la jueza Sandra Arroyo Salgado al gobierno nacional para que Pérez Corradi sea enviado a Estados Unidos.





"¿Cuál sería el apuro o la urgencia inminente para disponer, en este momento, la entrega provisoria de Ibar Esteban Pérez Corradi a las autoridades judiciales de Estados Unidos?", cuestionó Servini en referencia al sorpresivo pedido de Arroyo Salgado.





El argumento central del texto redactado por Servini fue que el detenido Pérez Corradi está siendo indagado por dos causas -la del triple Crimen de General Rodríguez y por tráfico de efedrina- que aún se encuentran en trámite.





Arroyo Salgado había dispuesto la “entrega provisoria” a los Estados Unidos, en el marco de un proceso de extradición, del detenido ex empresario farmacéutico quien, tras cuatro años prófugo, se encuentra detenido en la Argentina donde está siendo juzgado.





En los Estados Unidos, Pérez Corradi es juzgado por el envío de 80 dosis de oxicodona a través de un correo privado, delitos que, según escribió Servini, tienen menor escala que los que se le atribuyen en este país por lo que sostuvo que no debería ser extraditado.





"Debo decir que resulta curiosa la preponderancia que pareciera otorgarle la magistrada (Arroyo Salgado) a las autoridades judiciales extranjeras, a quienes a diferencia de las locales, no le corren plazos procesales para la prescripción de su investigación"





"No puedo dejar de señalar que resulta imposible pensar que la doctora de Arroyo Salgado desconozca la gravedad de los delitos que se le atribuyen al imputado en estos actuados, por cierto de entidad significativamente mayor que aquel que motivó su pedido de extradición hace 8 años a la fecha", sostuvo.





"Pero además -continuó-, a luz de las copias del expediente de extradición remitido, la autoridades Judiciales de los Estados Unidos no han insistido, ni reclamado, la urgente extradición de Pérez Corradi que la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro ahora pretende".





"No deja de sorprender a esta magistrada los términos poco frecuentes que emplea la titular del juzgado federal 1 de San Isidro para dirigirse a un par", sostuvo Servini, quien además remarcó que Arroyo Salgado "contó con sobrado tiempo como para requerirme que 'de inmediato' anote a disposición conjunta al detenido Ibar Pérez Corradi".