Coordinan solución al reclamo de agua potable de los vecinos de Huacra

Tras al reclamo de falta de agua potable denunciado por una vecina de la localidad de Huacra, ubicada en el límite con la provincia de Tucumán, en el departamento Paclín, el Ministerio de Servicios Públicos de Catamarca atendió el requerimiento vecinal y brindó una solución alternativa.



Pese a que los vecinos de la zona se encuentran conectados a la red de Rumi Punco, provincia de Tucumán, profesionales de la mencionada cartera provincial visitaron la zona y se coordinó acciones conjuntas con la comuna de Rumi Punco para abastecer de agua potable periódicamente a las 14 familias que viven en el límite entre Catamarca y Tucumán.



Actualmente reciben agua mediante cisterna dos veces por semana.



Se acordó, como solución temporaria, que desde Rumi Punco se abastecerá a la zona de agua mediante camiones cisternas y se trabajará en una solución definitiva a futuro, que es la realización de un pozo en el sector, proyecto en el cual se trabajará en conjunto con las autoridades de Rumi Punco.



El reclamo

Una vecina contó que recogen agua de un río para consumo familiar porque desde hace más de medio año que no tienen agua de red. "Hace como seis meses que no tenemos agua y para poder vivir tenemos que juntar agua del río Huacra, con unos bidones de plástico, y llevarla a la casa", aseguró María Salinas, que vive en la zona desde hace décadas.



La vecina aseveró que en la zona no hay agua desde hace varios meses. Se abastecía de un pozo de agua, el que su propia familia le cerró, por lo cual ahora debía abastecerse juntando agua de un río de la zona para poder cubrir sus necesidades.



Las diferencias familiares llevaron a la mujer y a otros pobladores a no contar con fuente de agua que tenían para vivir. El tema fue llevado a la Justicia.